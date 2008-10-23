Європарламент визнав Голодомор в Україні злочином проти людства

Європарламент визнав Голодомор злочином проти людства та висловив співчуття українському народу.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в резолюції Європарламенту, схваленій на сьогоднішньому засіданні у Страсбурзі.

«За» проголосували більшість депутатів Європарламенту.

Резолюція складається з двох пунктів.

У першому пункті Голодомор визнано жахливим злочином проти українського народу та проти людства; суворо засуджуються такі дії, зокрема, проти українського селянства, які супроводжувалися масовим знищенням людей та порушенням прав і свобод; висловлюється симпатія українському народу, який пережив трагедію Голодомору, а також висловлюється повага тим, хто помер в результаті штучного голоду 1932-1933 років; міститься заклик до країн колишнього СРСР відкрити архіви щодо Голодомору для проведення досліджень щодо організації цієї трагедії.

У другому пункті резолюції пропонується доручити Президенту Європарламенту переслати текст резолюції до Ради ЄС, Єврокомісії, уряду і парламенту України, Генеральному секретарю ООН, Генеральному секретарю ОБСЄ та Генеральному секретарю Ради Європи.

Як повідомляв УНІАН, спільна резолюція була узгоджена представниками групи народних партій, групи лібералів, «зелених» та групи «Союз за Європу націй» та групи соціалістичних партій.

Європарламент 22 жовтня провів дебати на тему вшанування пам`яті жертв Голодомору.