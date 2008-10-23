Політологи прогнозують, що Тимошенко світить опозиція

Експерти скептично оцінюють шанси створення будь-якої коаліції у новому складі Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування 30 провідних українських політологів та політичних експертів, яке представив на прес-конференції в агентстві УНІАН на тему “Криза українського парламентаризму: справжні мотиви та стратегії політиків очима провідних політологів” голова правління Центру соціологічних та політологічних досліджень “Соціовимір”, директор Міжнародного інституту демократій Сергій ТАРАН.

36,7% опитаних експертів вважають, що жоден варіант коаліції не буде створено у новому складі парламенту.

Найбільш реальними варіантами коаліції експерти назвали коаліцію Партії регіонів, “Нашої України” та Блоку Литвина (16,7%), а також Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина (16,7%).

Лише один експерт припускає можливість утворення коаліції БЮТ та Партії регіонів і один експерт передбачає утворення коаліції БЮТ, “Нашої України” та Блоку Литвина.

Серед інших варіантів розвитку подій у новообраній Верховній Раді експерти називають, зокрема, “утворення ядра коаліції на основі Партії регіонів і Блоку Литвина і проведення переговорів з іншими силами та “створення основи коаліції у складі Партії регіонів та КПУ”.

Як зазначив С.ТАРАН, якщо нова коаліція буде створена, то це буде коаліція, з високою ймовірністю, за участю Партії регіонів. БЮТ, натомість, вочевидь, посяде опозиційну нішу після дострокових виборів.

В опитуванні взяли участь, зокрема, Володимир ФЕСЕНКО, Андрій ЄРМОЛАЄВ, Дмитро ВИДРІН, Олександр ДЕРГАЧОВ.