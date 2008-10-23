Бютівці підрахували відсутніх нардепів з інших фракцій

Народний депутат України Валерій ПИСАРЕНКО (фракція БЮТ) звинуватив фракції Партії регіонів та “Наша Україна – Народна самооборона” в голосуванні чужими картками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав на засіданні парламенту. За його словами, згідно з відомістю про реєстрацію народних депутатів України в Партії регіонів «97 немає голосів», та і в НУ-НС було голосування за відсутніх у залі депутатів.

Він закликав: «давайте ходити і працювати, а голосувати за когось не потрібно», особливо, коли йдеться про важливі законопроекти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні без участі фракції БЮТ було внесено до порядку денного законопроект народного депутата України Ксенії ЛЯПІНОЇ (фракція НУ-НС), де передбачаються зміни до бюджету на 2008 рік в частині фінансування дострокових виборів до парламенту.

У відповідь народний депутат України із фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ зазначив, що на сьогодні в парламенті не передбачений механізм вилучення карток для голосування народних депутатів без їхньої згоди. Тому він вважає недоцільною пропозицію В.ПИСАРЕНКА про те, що голова ВРУ має сприяти тому, щоб таке голосування не відбувалося.