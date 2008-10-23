НУНС запідозрив, що Тимошенко підмінила бюджет

Член фракції НУНС Роман Зварич підозрює прем`єр-міністра Юлію Тимошенко у службовій підміні.

Про це він сказав журналістам у четвер по завершенні засідання Верховної Ради.

За словами Зварича, причиною його підозр став проект змін до бюджету, внесений на розгляд Верховної Ради.

Депутат пояснив, що в узгодженому тексті відсутні норми щодо фінансування виборчої кампанії і припустив, що рішення не було узгоджено Кабміном як колегіальним органом, що необхідно при поданні змін до бюджету.

"Якщо підтверджується все, що я підозрюю, що всупереч рішенню уряду, був внесений якийсь інший проект, ніж той, що був проголосований на Кабміні, в таких діях я вбачаю ознаки злочину за статтею "службова підміна", тому що не прем`єр є суб`єктом законодавчої ініціативи, уряд", - заявив Зварич.

"Уряд прийняв рішення внести законопроект щодо фінансування позачергових виборів. Його у Верховній Раді немає", - зазначив він.

Як відомо, минулого тижня уряд ухвалив два проекти змін до бюджету – один щодо підтримки "Нафтогазу" і Пенсійного фонду, інший про фінансування виборів. Прем`єр пояснила ухвалення закону про вибори простою формальністю, щоб РНБО не посадила міністра фінансів. Натомість уряд так і не вніс до парламенту проект змін до бюджету щодо фінансування виборів.

Українська правда