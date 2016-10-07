Журналіст УНІАН приніс Сущенку першу передачу в московське СІЗО

Журналіст УНІАН Роман Цимбалюк опублікував на своїй сторінці в Facebook фото заяви форму для передачі продуктів Сущенку, що утримується в московському "Лефортово".

"Дуже цікава процедура - заповнювати треба таку форму під копірку, щоб було два примірники. Виявляється передавати заборонено вологі серветки, а туалетний папір, шампунь повернули, так як вони є "у нас в кіоску", - підписав фото Цимбалюк.

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Журналіст зазначив, що росіяни бояться носити "передачки" в СІЗО "Лефортово", заарештованим за статтею "шпигунство".

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ 30 вересня затримали українського журналіста в Москві, оголосивши його співробітником української розвідки, який «цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації».

Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею «шпигунство». У Міноборони України заявили, що Сущенко не має ніякого відношення до відомства. Адвокат Марк Фейгін 3 жовтня повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт Сущенко. Захисник відвідав журналіста і повідомив, що Сущенко свою провину не визнає і має намір «воювати».