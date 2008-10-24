Ющенко у Стамбулі зустрінеться з Вселенським патріархом

27-28 жовтня планується офіційний візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Турецької Республіки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, за словами заступника глави Секретаріату Президента України Андрія ГОНЧАРУКА, під час переговорів Президента України з Президентом, прем`єр-міністром та спікером парламенту Туреччини передбачається обговорити актуальні питання двостороннього співробітництва, регіональної та міжнародної безпеки, взаємодії в міжурядових організаціях.

«Актуальність візиту обумовлюється необхідністю продовження на найвищому рівні діалогу з Туреччиною, яка є одним з провідних політичних та торговельно-економічних партнерів України в Європі, зокрема в регіоні Чорного моря. З огляду на поточні безпекові проблеми та виклики, а також розгортання глобальної фінансової кризи особливого значення набуває взаємодія та вироблення спільних підходів двох країн до цих питань», - наголосив А.ГОНЧАРУК.

Передбачається, що в ході візиту будуть обговорені питання створення каспійсько-чорноморсько-балтійсько транзитного простору з метою забезпечення надійного та безпечного постачання енергоносіїв, зміцнення безпеки та розвиток співпраці в регіоні Чорного моря.

Буде приділено увагу проблематиці євроатлантичної інтеграції України та розвитку відносин України і Туреччини з Європейським Союзом.

За словами заступника глави Секретаріату, у цьому контексті, враховуючі динамічне зростання обсягів двосторонньої торгівлі, передбачається обговорення можливої подальшої лібералізації вільної торгівлі та укладення у перспективі відповідної угоди.

А.ГОНЧАРУК також додав, що буде приділена увага розвитку культурно-гуманітарного співробітництва та сприяння міжлюдським контактам.

У ході візиту Президент України зустрінеться також з керівниками декількох провідних фінансово-промислових груп та холдингів Туреччини, які планують розширити свою діяльність в Україні.

У рамках офіційного візиту також планується відвідання В.ЮЩЕНКОМ Стамбула, де за участі Вселенського патріарха, дипломатів та громадськості відбудеться презентація срібної пам`ятної монети та плакетки «На честь візиту в Україну Вселенського патріарха Варфоломія І».

Програмою візиту крім того передбачено зустріч В.ЮЩЕНКА з ВАРФОЛОМІЄМ І, під час якої будуть обговорені актуальні проблеми світового православ`я та подальша співпраця із Вселенським патріархатом.