ВР проголосувала лише одне питання й розійшлася

Верховна Рада наступного тижня працюватиме в пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" внесення змін до календарного плану роботи ВР проголосували 368 народних депутатів із 434, зареєстрованих в сесійній залі.

Як зазначав голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, наступний тиждень депутати мали працювати в округах та комітетах.

В той же час, за його словами, парламент має працювати наступного тижня в пленарному режимі, аби ухвалити пакет антикризових законопроектів. Він наголосив, що результативне голосування дасть можливість Україні подолати негативні наслідки фінансової кризи, а безрезультативне голосування приведе до зриву будь-яких переговорів з міжнародними інституціями.

Сьогоднішнє засідання ВР закрито. Наступне розпочнеться 28 жовтня о 10.00.