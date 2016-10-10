"Бліцкригу не буде": Євросоюз відхилив ідею щодо швидкого повернення Росії до ПАРЄ - Ар'єв

Про це повідомив в Facebook під час засідання Бюро його член, керівник української делегації Володимир Ар'єв.

"Бюро відмовилося від ідеї просування нелегітимною та швидкої процедури зміни регламенту Асамблеї на догоду РФ", - написав він. На думку депутата, "спрацювали протести української делегації".

Читайте такожПАРЄ збирається прийняти ультиматум Росії - Ар'єв

Ар'єв стверджує, що ці зміни в регламент все ж спробують внести, але за стандартною тривалою процедурою. Також в ПАРЄ спробують задіяти інший шлях внесення змін.

"Прийняте рішення - провести дебати в політичних групах ПАРЄ. Тобто, виміряти температуру у всьому будинку. І в залежності від результатів, питання буде винесено на Бюро ПАРЄ в п'ятницю. За таких обставин запланований проросійськими лобістами бліцкриг стає майже неможливим.

Читайте такожБільше не "конфлікт": у доповіді ПАРЄ події в Україні назвали "війною"

Тому вони починають говорити про політичний мораторій на заперечення повноважень делегацій, який носить суто декларативний характер і проти якого треба боротися в діалозі під час сесії", - заявив депутат.

Як повідомляв УНІАН, делегація РФ досі перебуває під санкціями ПАРЄ, які були накладені на неї в квітні 2014 року через анексію Криму. Згідно з відповідною резолюцією, російських депутатів було позбавлено права голосу в ПАРЄ, а також права бути представленими в її керівних органах.

Відтоді чинність санкцій проти російської делегації декілька разів продовжували, а у відповідних резолюціях Асамблея закликала Кремль повернути Крим, припинити воєнну агресію на Донбасі й вивести російські війська з території України.