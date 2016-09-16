Український посол тицьнув Путіна носом у анексію Криму (відео)
19:36, 16 вересня 2016Політика
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Під час саміту СНД в Киргизії глава української делегації Микола Дорошенко вказав президенту Росії Володимиру Путіну на порушення міжнародного законодавства - анексію Криму та сприяння військовому конфлікту на Донбасі.
Відповідне відео оприлюднило російське прокремлівське інформагентство ТАСС.
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Нагадаємо, Путін вважає, що анексія Криму шляхом проведення нелегітимного псевдореферендуму не суперечить статуту ООН
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