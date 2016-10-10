Порошенко відвідає Варшаву 2 грудня - керівник нацоборони Польщі
Керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох заявляє, що президент України Петро Порошенко відвідає 2 грудня Варшаву.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Солох сказав на спільній прес-конференції із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим у Києві.
Як зазначив керівник нацбезпеки Польщі, сьогодні він вже провів зустріч з Порошенком.
"Наше співробітництво, наших служб є відображенням того співробітництва, яке встановлено на найвищому рівні між нашими президентами, і підтвердженням цьому є візит президента Анджея Дуди, який він здійснив з нагоди 25-річниці незалежності України", - зауважив Солох.
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"Ми очікуємо пана президента Порошенка на початку грудня до Польщі", - додав керівник нацбезпеки Польщі.
При цьому він сказав, що Порошенко відвідає Польщу 2 грудня, і для нього ця дата не є випадковою.
"2 грудня - це той день, коли Польща першою з країн визнала незалежність України", - заявив Солох.