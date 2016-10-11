Уряд затвердив план підготовки до Євробачення-2017

Кабінет міністрів України затвердив план заходів із підготовки до проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» у 2017 році в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у вівторок.

За словами першого заступника міністра культури Світлани Фоменко, документ розроблено Міністерством культури на виконання доручення з підготовки до конкурсу та погоджено з усіма зацікавленими органами.

Читайте такожАласанія розповів, коли буде назван ім'я учасника Євробачення-2017 від України«Всі зауваження, які були висловлені, були враховані під час опрацювання», – сказала вона.

Як раніше повідомляв УНІАН, організаційний комітет Євробачення-2017 визначився з 5 основними локаціями, які будуть використані для проведення пісенного у Києві конкурсу.

Зокрема, було визначено 5 основних локацій: 2 локації - в МВЦ – основна арена та прес-центр, EuroClub - в БЦ «Парковий», Євроселище - на Хрещатику. Урочистості будуть проводитися в Мистецькому Арсеналі, КМДА або на території Софії.