Пєсков озвучив причину скасування візиту Путіна до Франції

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

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«Щодо візиту до Парижа. Президент ухвалив рішення скасувати цей візит», - сказав Пєсков.

За його словами, планувалися деякі заходи, пов'язані з відкриттям Російського культурного центру та виставки, але це «випало» з програми.

«Із самого початку в контактах зі своїм французьким колегою президент Путін зазначав, що він буде готовий відвідати Париж у той час, коли це буде комфортно для президента Олланда. Тому ми дочекаємося, коли цей комфортний час настане, і президент (РФ) знову розгляне можливість здійснення такого візиту», - сказав Пєсков.

Відповідаючи на запитання, чому відкриття Центру «випало» з програми, він уточнив, що це питання необхідно адресувати французькій стороні.

Крім того, коментуючи повідомлення про те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель на 19 жовтня запросила лідерів країн «нормандського формату» на вечерю, Пєсков уточнив, що підготовка до такої зустрічі ведеться.

«Як тільки ми будемо готові, ми зробимо відповідні повідомлення про дату й місце такої зустрічі», - сказав він.

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Відповідаючи на запитання УНІАН, чи може вплинути на перспективи переговорів у «нормандському форматі» протиріччя РФ із Заходом щодо Сирії, Пєсков підкреслив, що переговори в цьому форматі не планувалися у Франції, і йшлося про двосторонній візит.

«Безумовно, контактні групи працюють нелегко, але водночас діалог ведеться за відповідними напрямками. Існують проблемні сфери. По мірі того, як цю домашню роботу буде підготовлено, дозріють умови для проведення «нормандської» зустрічі, тоді ми повідомимо, де й коли», - сказав Пєсков.

Він також повідомив, що зустріч щодо Сирії з європейськими лідерами поки не планується.

Як повідомляв УНІАН, у Кремлі підтвердили скасування візиту Путіна до Парижа 19 жовтня.

Раніше про скасування зустрічі повідомив Reuters.