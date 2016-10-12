В АП заявляють про відсутність комунікації з адміністрацією президента Росії

Про це він повідомив в інтерв'ю "24 каналу".

"На сьогодні такої потреби немає", - заявив він, відповідаючи на питання, чи відбувається комунікація з адміністрацією президента РФ.

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"У нас весь переговорний процес проходить офіційно, він досить висвітлюється, він проходить в рамках "нормандської четвірки" - додав Райнін.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна станом на 11 жовтня поки не отримувала формального запрошення на саміт "нормандської четвірки".

Нагадаємо, за словами посла Росії у Франції Олександра Орлова лідери Росії, Франції та Німеччини проведуть зустріч у Берліні в "нормандському форматі" 19 жовтня.