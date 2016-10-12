Клімкін: Росія веде гібридну війну з метою фрагментації Європи

Як передає кореспондент УНІАН, про це Він сказав на 6-му Національному експертному форумі, організованому Інститутом Горшеніна.

"Моя теза дуже проста: звичайно, Росія веде дуже послідовну гібридну війну для того, щоб фрагментувати Європу. Не просто якимось чином зробити більш слабкою, не просто її послабити, а саме фрагментувати, оскільки саме з цієї Європою простіше працювати", -заявив він.

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У той же час він вважає, що ресурс трансатлантичного співтовариства є достатнім для того, щоб дати належні відповіді.

На переконання міністра, головною проблемою, яку він бачить як виклик для ЄС, це не тероризм і навіть не міграційні потоки, а саме логіка роботи, наскільки політика європейського консенсусу буде функціонувати в Європі.

"Якщо це ЄС вдасться, ЄС буде дуже ефективним партнером для всіх і безпосередньо точкою тяжіння для нас. Моя особиста думка, що Україна ментально, історично, економічно, ну, географія у сучасному світі працює по-іншому, є частиною Європи, є частиною цього менталітету", - додав міністр.