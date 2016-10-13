Захист Сущенка веде переговори з правозахисниками про визнання його політв'язнем - Фейгін

Про це на своїй сторінці в Twitter написав російський адвокат Марк Фейгін.

"Ми ведемо переговори з правозахисними організаціями, російськими й міжнародними, про визнання статусу Романа Сущенка, як політв'язня", - повідомив він.

Крім того, Фейгін додав, що "наймасштабніші події на захист журналіста Романа Сущенка ще попереду".

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Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня затримала Сущенка в Москві, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що становлять державну таємницю". Кримінальну справу порушили за статтею "шпигунство".

Суд у Москві ухвалив заарештувати журналіста до 30 листопада. Всі суди у справі Сущенка відбудуться в закритому режимі.