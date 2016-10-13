Парубій: Делегація Верховної Ради в ПАРЄ здобула дипломатичну перемогу

Про це йдеться на сторінці Парубія у Facebook.

«Декілька тижнів тому Росія розпочала масовану дипломатичну атаку. Головна дипломатична ціль Путіна - зняти санкції з РФ та тактична – повернення Росії у ПАРЄ, виглядали досить досяжними: ряд держав-членів ЄС похитнулися у своїй позиції. Скандальний приїзд очільника нижньої палати Держдуми Валентини Матвієнко до Страсбурга у вересні 2016 року мав бути символом завершення ізоляції, демонстрацією створення нового світового порядку», - зауважив Парубій. Спікер нагадав, що під час виступу на саміті голів парламентів Європи у Страсбурзі він публічно засудив участь у цих зборах Матвієнко та зазначив, що пом’якшення позиції ПАРЄ щодо Росії буде історичною помилкою.

«Вчора делегації Верховної Ради України у Парламентській асамблеї Ради Європи вдалося виконати дуже непросте завдання: дві провідні фракції засудили повернення Росії у ПАРЄ, а позиція проросійських політиків сильно похитнулася», - наголосив він.

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За словами Парубія, резолюція ПАРЄ «в цілому стала новим вагомим кроком у міжнародному визнанні російської агресії». «У Резолюції однозначно вказано, що відповідальність за гуманітарну ситуацію і в Криму, і на Донбасі лежить виключно на Кремлі. Також документ однозначно стверджує: дії Росії загрожують існуванню кримськотатарської громади. Чітко і однозначно вказано на масові порушення прав людини, на позбавлення власності, на примушування до переходу в російське громадянство», - зауважив він.

Крім того, додав спікер, резолюція ПАРЄ «підтвердила нікчемний статус так званих маріонеткових «республік», також у ній взято до уваги висновки міжнародної Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи літака «Боїнг 777» (рейс MH17).

«Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи категорично вимагає від Росії вивести свої окупаційні війська з території України. Визнано очевидний факт: у таких обставинах проведення будь-яких виборів на окупованих територіях є неможливим. Тож ПАРЄ ставить під сумнів повноваження всієї Держдуми Росії через проведення незаконних виборів в окупованому Криму. Це крок, котрий показує важливість ПАРЄ як міжнародного політичного органу, де виробляється спільна позиція Європи і вільного світу. Це важливий крок до того, що санкції щодо Росії буде продовжено і навіть посилено», - додав спікер.

«Вітаю делегацію Верховної Ради України з успішною роботою та важливою дипломатичною перемогою», - наголосив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи більшістю голосів ухвалила дві резолюції на підтримку України: «Засоби правового захисту в разі порушення прав людини на українських територіях, що знаходяться поза контролем української влади», підготовлена доповідачем Марілуізе Бек та «Політичні наслідки російської агресії в Україні» (спочатку називалась "Політичні наслідки кризи в Україні"), доповідачем якої виступила депутат від Чехії Крістіна Зеленкова.

У резолюції «Політичні наслідки російської агресії в Україні» ПАРЄ знову засудила незаконну анексію Криму Росією і закликала Москву вивести свої війська з України.

У документі під назвою «Засоби правового захисту в разі порушення прав людини на українських територіях, що знаходяться поза контролем української влади», ПАРЄ висловила глибоке занепокоєння ситуацією у сфері прав людини в окупованих Криму і на Донбасі та закликала російську владу гарантувати захист фундаментальних прав та свобод для всіх жителів цих територій.

Крім того, ПАРЄ затвердила поправку до однієї з резолюцій щодо України, в якій закликала європейські країни зберігати санкції до відновлення суверенітету України.