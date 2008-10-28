Як кияни ставляться до скорочення кількості районів столиці (опитування)

Більше ¾ киян не підтримують запропоновану мером столиці Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ ідею щодо укрупнення районів і скорочення їх кількості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівник проекту Міжнародного центру перспективних досліджень “Оцінка якості міських послуг у Києві. Визначення найкращого району” Ігор ШЕВЛЯКОВ, презентуючи результати проведеного в Києві 1-27 жовтня опитування громадської думки.

Респондентам пропонувалось оцінити наслідки реструктуризації районів і пропонувались наступні варіанти відповідей: надання послуг покращиться, надання послуг погіршиться та надання послуг не зміниться або важко відповісти.

“Як по районах, так і в цілому по Києву очікування різко негативні. Тобто, завжди більше 50%. А по більшості районів більше 60% мають відверто негативні очікування”, - зазначив І.ШЕВЛЯКОВ.

За його даними, від 10% до 20% респондентів в районах сказали, що або не очікують ніяких змін, або вагаються з відповіддю.

“Тобто, фактично це також очікування нейтральні. Тобто в цілому близько ¾ міської громади дає негативну оцінку цій ініціативі міської влади”, - зазначив експерт.

Згідно з оприлюдненими результатами дослідження, зокрема, про очікувані негативні наслідки найбільше заявили у Солом’янському районі (84,0%), Подільському (75,3%) та Шевченківському районах (71%). Респондентів, які говорять про зміни на краще після скорочення районів, найбільше виявилось у Голосіївському (29,5%), Оболонському (29,0%) та Святошинському (27,5%) районах.

І.ШЕВЛЯКОВ повідомив, що дані цього дослідження Центр обов’язково планує передати в Київську міську держадміністрацію.

“На нашу думку, таке масштабне опитування варто приймати до уваги як на рівні районів, так і на рівні міста при оцінці, при розробці тих чи інших рішень, ініціатив. Експертні дослідження, які роблять у своїх кабінетах чиновники, - це добре, але без думки городян не варто очікувати на успішні рішення”, - додав він, зазначивши, що подібні дослідження є поширеним інструментом в демократичних країнах.

За інформацією І.ШЕВЛЯКОВА, опитування проводилось шляхом анкетування. В дослідженні взяли участь 4 тис. киян, по 400 осіб з кожного району міста. Гранична похибка становить 1,5%.

Як повідомляв УНІАН, в липні ц.р. Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що ініціюватиме скорочення кількості районів в Києві. За словами мера, “в місті дуже багато районів і багато начальників, при цьому не всі з цих начальників є людьми, які розуміють чуже горе”.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також заявив, що має намір провести громадські слухання з питання зменшення кількості районів міста і керуватися думкою мешканців столиці при прийнятті рішення щодо проведення адміністративно-територіальної реформи в столиці.