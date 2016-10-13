Порошенко прокоментував ухвалення резолюцій ПАРЄ щодо України

Про це йдеться у повідомленні глави держави, розміщеному у Facebook.

«Вітаю схвалення резолюцій Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо політичних наслідків російської агресії в Україні та захисту проти порушень прав людини на окупованих територіях», - написав Порошенко.

Глава держави зазначив, що ПАРЄ вперше визнала Росію країною-агресором, закликала її вивести свої війська і припинити військову підтримку бойовиків та чітко підтвердила беззаперечну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, включаючи Крим.

«Це є спільна перемога української дипломатії, депутатів Верховної Ради України та проукраїнської міжнародної коаліції», - вважає президент.

Порошенко висловив щиру вдячність доповідачам ПАРЄ Крістіні Зеленковій (Чехія) та Марілуізе Бек (ФРН) за підтримку України на шляху реформ, засудження російської агресії та репресій Росії проти українських громадян на території тимчасово окупованого Криму та Донбасу.

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Глава держав висловив підтримку закликам ПАРЄ до єднання Європи і вироблення спільної європейської стратегії для протидії зусиллям Росії щодо дестабілізації геополітичної ситуації.

«Вважаю передчасним порушення питання про відновлення повноважень російської делегації в ПАРЄ до повного припинення російської агресії та брутального порушення основоположних норм міжнародного права, в тому числі Ради Європи, а також повного відновлення територіальної цілісності України», - підсумував Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи більшістю голосів ухвалила дві резолюції на підтримку України: «Засоби правового захисту в разі порушення прав людини на українських територіях, що знаходяться поза контролем української влади», підготовлена доповідачем Бек та «Політичні наслідки російської агресії в Україні» (спочатку називалась "Політичні наслідки кризи в Україні"), доповідачем якої виступила депутат від Чехії Зеленкова.

У резолюції «Політичні наслідки російської агресії в Україні» ПАРЄ знову засудила незаконну анексію Криму Росією і закликала Москву вивести свої війська з України.

У документі під назвою «Засоби правового захисту в разі порушення прав людини на українських територіях, що знаходяться поза контролем української влади», ПАРЄ висловила глибоке занепокоєння ситуацією у сфері прав людини в окупованих Криму і на Донбасі та закликала російську владу гарантувати захист фундаментальних прав та свобод для всіх жителів цих територій.

Крім того, ПАРЄ затвердила поправку до однієї з резолюцій щодо України, в якій закликала європейські країни зберігати санкції до відновлення суверенітету України.