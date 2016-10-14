Порошенко: Після маскараду "зелених чоловічків" в Криму Кремль стверджує, що російських військ на Донбасі немає

Про це він написав у своїй статті для німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung під назвою "Кінець маскараду".

«Лише кілька років тому я б не повірив, що одного дня Росія може знову обрати шлях агресії проти дружнього сусіда, яким була Україна. Після воєнної кампанії у Грузії багато хто продовжував вірити у повернення Кремля до післявоєнного порядку на основі сили права, а не права сили», - заявив він.

Читайте такожПорошенко: близько 280 тисяч українців взяли участь в АТО

«Я теж вірив у це, але нині я по-інакшому сприймаю цю Росію після наказу Кремля щодо незаконної анексії Криму, а потім і військовий наступ на схід моєї країни. Він зрежисерував маскарад «зелених чоловічків» на півострові і прокрався на Донбас, стверджуючи, що «нас там немає», - додав президент.