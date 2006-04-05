Шуфрич переїздить до Одеси

Переобраний на новий термін мер Одеси Едуард ГУРВІЦ склав присягу на першій сесії Одеської міськради V скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи перед обраним 26 березня складом міськради, голова міської територіальної виборчої комісії Дмитро МОНОХІДІ також оголосив список депутатів і повідомив, що «реєстрацію вже здійснили 12 із 120 членів міськради. Решта заяв буде розглянуто на найближчому засіданні міськвиборчкому».

Д.МОНОХІДІ також повідомив, що «обраний депутатом міськради від Соціалістичної партії інженер телефонної компанії «ЦСС» Олександр ЗАВІРЮХА відмовився від депутатства. Замість нього до складу міськради ввійде гендиректор ТОВ «Іллічевський судноремонтний завод» Михайло РАФАЄВИЧ.

Ще остаточно не визначився, чи житиме і працюватиме в Одесі, обраний депутатом міськради Нестор ШУФРИЧ. На його думку, в Одесі склалася унікальна ситуація: «помаранчевий» мер і «біло-синя депутатська більшість» у міськраді. Як додав він інтерв`ю УНІАН, «Одеса не так далеко від Києва», і він «житиме також проблемами Одеси». Разом з тим, депутат міськради, який офіційно проживає в Черкасах уточнив, що «може собі дозволити купити квартиру і в Одесі».

Головуючий на сесії Е.ГУРВІЦ привітав депутатів з тим, що виборці «довірили їм служити територіальній громаді. «Сподіваюся, - наголосив мер, - що це будуть успішні роки, і нам вдасться налагодити доброзичливу робочу обстановку в міськраді». Мер Одеси також запропонував не закривати роботу першої сесії, а провести друге засідання в третій декаді квітня. До цього часу депутатам потрібно визначитися з вибором фракцій, кількісним складом комісій і новим регламентом роботи міськради.