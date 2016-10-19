Рада закликала Нідерланди завершити ратифікацію асоціації з Україною

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 235 із 348 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Верховна Рада закликає уряд Королівства Нідерланди спільно з інституціями Європейського Союзу виробити виважене рішення, яке «однаковою мірою враховуватиме інтереси нідерландського населення, України та ЄС».

Також звертається до парламенту Королівства Нідерланди «уникнути прийняття рішення, яке матиме дискримінаційний по відношенню до України характер» та поставить під загрозу імплементацію Угоди про асоціацію.

ВР закликає Палату представників та Сенат Королівства Нідерланди підтвердити своє рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію, прийняте у 2015 році. "Можливим виходом з цієї ситуації могла би бути інтерпретаційна заява з боку Палати представників та Сенату Королівства Нідерланди», - сказано у зверненні.

В зверненні наголошено, що відмова Королівства Нідерланди від ратифікації Угоди про асоціацію «поставить під сумнів надійність та авторитетність усього Європейського Союзу як партнера в очах українців та інших міжнародних партнерів».

ВР закликає Європарламент, уряди держав-членів Європейського Союзу та їхні національні парламенти активно долучитися до пошуку взаємоприйнятного рішення, що дозволить завершити процес ратифікації цієї Угоди стороною Європейського Союзу.

У зверненні ВР наголошується, що для України є важливою ратифікація угоди, оскільки, «стримуючи збройну агресію Російської Федерації на сході України, українці поряд із власною незалежністю відстоюють фундаментальні європейські цінності верховенства права, прав людини, свободи думки та зібрання».

У зверненні сказано, що вже 27 держав-членів Європейського Союзу здійснили необхідні процедури щодо ратифікації Угоди і передали відповідні ратифікаційні грамоти депозитарію. Також зазначається, що відповідно рекомендацій уряду Нідерландів до 1 листопада 2016 року має бути визначена позиція щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. ВР просить врахувати владу Нідерландів, що «результати консультативного референдуму в Королівстві Нідерланди від 6 квітня 2016 року відхилити ратифікацію Угоди є думкою 0,6% від 500-мільйонного населення Європейського Союзу».