Порошенко проведе окрему зустріч з Олландом і Меркель перед початком "нормандських" переговорів
Президент України Петро Порошенко проведе окрему зустріч з президентом Франції Франсуа Олландом та канцлером Німеччини Ангелою Меркель перед початком переговорів лідерів "нормандської четвірки" сьогодні в Берліні.
Про це йдеться у повідомленні Адміністрації глави Української держави у Twitter.
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В АПУ нагадали, що сьогодні ввечері Порошенко візьме участь у переговорах за участю глав держав у "нормандському форматі".
"Перед проведенням переговорів у "нормандському форматі" відбудеться окрема зустріч Порошенка з президентом Франції та канцлером ФРН", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Порошенко, Олланд і Меркель домовилися провести 19 жовтня у Берліні зустріч глав держав у «нормандському форматі». Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков підтвердив участь президента РФ Володимира Путіна у цих переговорах.