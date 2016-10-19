Порошенко проведе окрему зустріч з Олландом і Меркель перед початком "нормандських" переговорів

Про це йдеться у повідомленні Адміністрації глави Української держави у Twitter.

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В АПУ нагадали, що сьогодні ввечері Порошенко візьме участь у переговорах за участю глав держав у "нормандському форматі".

"Перед проведенням переговорів у "нормандському форматі" відбудеться окрема зустріч Порошенка з президентом Франції та канцлером ФРН", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Порошенко, Олланд і Меркель домовилися провести 19 жовтня у Берліні зустріч глав держав у «нормандському форматі». Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков підтвердив участь президента РФ Володимира Путіна у цих переговорах.