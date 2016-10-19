Сьогодні може відбутися остання зустріч "нормандської четвірки" - Безсмертний

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол, колишній представник України у Тристоронній контактної групи Роман Безсмертний, передає "112 Україна".

"Зустріч це добре, якщо вона завершиться тезою про те, що сторони обмінялися думками й домовилися продовжити дискусію. Навіть канцлер Німеччини Меркель озвучила, що в цей день обов'язково відбудеться обговорення між президентом Франції, президентом Росії і канцлером Німеччини питання про врегулювання ситуації в Сирії... Добре, що вперше за цей рік "нормандська четвірка" зустрілася... Дай Бог, щоб вони сформулювали завдання на найближчий час, що потрібно робити в рамках Тристоронньої групи і підгруп у мінському процесі. Очевидно, що тема Сирії емоційно буде домінувати", - прогнозує Безсмертний.

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Також Безсмертний не відкидає, що на зустрічі буде поставлено питання про доречність "нормандського формату" врегулювання надалі.

"Може трапитися так, що це остання зустріч "нормандської четвірки" в нинішньому форматі. Може трапитися так, що це взагалі остання зустріч "нормандської четвірки". У цьому випадку доречно ставити питання і про формат, й про зміст, і про перспективи того, що ми називаємо "нормандська четвірка", мінський процес, Мінські домовленості. Очевидно, що результатом, можливо, найкращим, були б якісь доручення, які будуть дані з вироблення позицій", - додав він.