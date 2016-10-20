Рада знову відмовилася розглядати законопроект про спецконфіскацію, автори заявляють про політичну корупцію

Як зазначає прес-служба "Народного фронту", голова парламентського комітету з питань нацбезпеки Сергій Пашинський неодноразово ставив ці питання на голосування, але законопроекти не набрали необхідної кількості голосів.

Таким чином депутати поставили під загрозу фінансування програм соціального захисту і обороноздатності країни, оскільки конфісковані кошти Януковича мали піти саме на ці цілі, зазначають у прес-службі.

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Заступник керівника фракції "Народний фронт", голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський висловив обурення, що у парламенті "досі доводиться обговорювати необхідність повернення державі коштів Януковича, Арбузова, Клименка та ін.".

"Це якійсь сюрреалізм! Скоро вже три роки буде, як ми вигнали Януковича, але нічого – підкреслюю – нічого із вкраденого Януковичем не повернуто!", - наголосив він.

Пашинський додав, що за оцінками експертів, мова йде мінімум про $30 млрд, які були вкрадені Януковичем і його оточенням, в тому числі $1,5 млрд, які були заарештовані на території України.

Водночас, за словами заступника керівника фракції "Народний фронт", на кошти, які були вкрадені поплічниками Януковича, "колишні "регіонали" тепер купують депутатів у нашому парламенті, купують журналістів, які розказують якісь нісенітниці про цей закон".

"Розказують про те, що нібито за цим законом можна відбирати квартири. Ще раз хочу підкреслити: це абсолютна брехня. Закон передбачає арешт і конфіскацію виключно грошових коштів та цінних паперів держави. Підкреслюю!", - наголосив народний депутат.

"Наскільки вони бояться цього закону, що навіть включення у порядок денний блокують", - обурився Пашинський.

Він зазначив, що традиційно за законопроект про спецконфіскацію активів Януковича не голосують представники "Опозиційного блоку", "Єврооптимісти" і "Батьківщина".

"У мене немає сумнівів, що за блокуванням цього законопроекту стоїть політична корупція і політична проституція", - обурився Пашинський.