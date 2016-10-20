У Кремлі заявили, що нова зустріч глав країн "нормандської четвірки" пройде у разі необхідності

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Зустріч на найвищому рівні («нормандському форматі») ініціюється лише у разі доцільності. Поки що у графіку є пункт про зустрічі міністрів закордонних справ і помічників президентів протягом місяця. Поки що це той орієнтир, від якого залежатимуть темпи і графік подальшої роботи», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

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На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі й французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

Також президент України зазначив, що Росія підтримала необхідність розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Крім того, за словами Порошенка, лідери країн домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп підготовку концепції виборчого законодавства для проведення виборів на Донбасі.