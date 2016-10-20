ЗМІ: Нідерланди планують висунути умови по асоціації Україна-ЄС

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сьогодні на саміті у Брюсселі планує звернутись до лідерів ЄС із закликом щодо того, що Угода про асоціацію Україна-ЄС не ставить Київ на шлях до членства в ЄС, пише "Новое время" з посиланням на The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що поставивши такі вимоги, Рютте намагатиметься переконати жителів Нідерландів у тому, що він, як прем’єр, реагує на їхню стурбованість щодо асоціації.

Європейські чиновники зазначають, що прем’єр Нідерландів планує повідомити лідерам ЄС декілька варіантів Угоди, одним з яких є вихід Нідерландів із угоди із Україною, яка оборонну складову та перспективи отримання Києвом фінансової допомоги

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Крім того очікується, що Рютте вимагатиме від лідерів ЄС заяви, в якій йтиметься про те, що Угода про Асоціацію не відкриває шлях для членства України в ЄС та не зобов’язує ЄС до подальшої фінансової допомоги.

Поміж тим, відзначається, що Рютте попередив лідерів Євросоюзу про те, що навіть у разі згоди на його вимоги, він не може гарантувати підтримки угоди Нідерландами.

Нагадаємо, голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінгареллі вважає дуже малоймовірною ратифікацію Нідерландами Угоди про асоціацію Україна-ЄС до саміту у Брюсселі, який відбудеться 24 листопада.

"Я не можу сказати, чи до 24 листопада буде можливість вирішити це питання, але якщо бути абсолютно відкритим та відвертим, як на мене, це дуже малоймовірно, що Угода про асоціацію буде ратифіковано 28 країнами-членами до 24 листопада. Це дуже малоймовірно", - наголосив Мінгареллі.

Поміж тим, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком запевнив у підтримці негайного надання громадянам України безвізового режиму з Європейським Союзом.

"Прем’єр Нідерландів вкотре запевнив, що його країна підтримує негайне надання українцям безвізового режиму і виступає за продовження санкцій проти Росії", - наголошується в повідомленні.