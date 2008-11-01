Нацбанк може втримати гривню на рівні 5,45-5,50 за долар?

Національний банк України має можливість втримувати курс гривні до кінця року на рівні 5,45-5,50 грн. за долар.

Таку думку висловив народний депутат України, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ сьогодні в програмі «Свобода на Інтері».

«Нацбанк повинен тримати курс, для цього є всі можливості», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив на 3 листопада офіційний курс гривні до американського долара на рівні 578.8800 за 100 доларів США (на 31 жовтня - 576.0400).

30 жовтня голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО заявив, що до кінця року долар коштуватиме не більше 6 гривень.