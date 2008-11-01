Нацбанк може втримати гривню на рівні 5,45-5,50 за долар?
10:06, 01 листопада 2008Політика
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Азаров каже: повинен
Національний банк України має можливість втримувати курс гривні до кінця року на рівні 5,45-5,50 грн. за долар.
Таку думку висловив народний депутат України, міністр фінансів опозиційного уряду Микола АЗАРОВ сьогодні в програмі «Свобода на Інтері».
«Нацбанк повинен тримати курс, для цього є всі можливості», - сказав М.АЗАРОВ.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України встановив на 3 листопада офіційний курс гривні до американського долара на рівні 578.8800 за 100 доларів США (на 31 жовтня - 576.0400).
30 жовтня голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО заявив, що до кінця року долар коштуватиме не більше 6 гривень.
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