Литвин знає, чому не хочуть націоналізувати Промінвестбанк

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН вважає, що «Промінвестбанк» мав би бути націоналізований.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав під час зустрічі з жителями міста Буча Київської області.

В.ЛИТВИН зазначив, що необхідно було б виділити кошти «другому державному банку – «Ексімбанку», щоб він скупив акції «Промінвестбанку», і таким чином, щоб він був націоналізований».

В.ЛИТВИН додав, що до цієї пропозиції Блоку Литвина не хочуть дослухатися, «бо вже придивилися, хто під цей шумок може купити в приватні руки цей банк».

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промінвестбанку» (ПІБ) стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн.

«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку у розмірі 5 млрд. гривень», - наголошувалось у прес-релізі НБУ.

7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором призначено заступника голови Нацбанку Володимира КРОТЮКА.