Литвин знає, чому не хочуть націоналізувати Промінвестбанк
...вже придивилися, хто під цей шумок
Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН вважає, що «Промінвестбанк» мав би бути націоналізований.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН сказав під час зустрічі з жителями міста Буча Київської області.
В.ЛИТВИН зазначив, що необхідно було б виділити кошти «другому державному банку – «Ексімбанку», щоб він скупив акції «Промінвестбанку», і таким чином, щоб він був націоналізований».
В.ЛИТВИН додав, що до цієї пропозиції Блоку Литвина не хочуть дослухатися, «бо вже придивилися, хто під цей шумок може купити в приватні руки цей банк».
Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Національний банк України ухвалив рішення про виділення «Промінвестбанку» (ПІБ) стабілізаційного кредиту у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн., з яких банку на 7 жовтня було виділено 2 млрд. грн.
«Рейдерська атака на банк стала причиною панічних настроїв вкладників і дострокового відкликання вкладів населення, що викликало ускладнення при проведенні платежів. У зв`язку з цим правління Національного банку України, уважно вивчивши ситуацію, ухвалило рішення про рефінансування ліквідності банку у розмірі 5 млрд. гривень», - наголошувалось у прес-релізі НБУ.
7 жовтня НБУ ввів тимчасову адміністрацію в «Промінвестбанку», тимчасовим адміністратором призначено заступника голови Нацбанку Володимира КРОТЮКА.