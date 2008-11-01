Російські канали почали зникати з телевізорів

У ряді регіонів України відключили трансляцію російських телеканалів.

Зокрема, в Києві один з провідних операторів кабельного телебачення - компанія "Воля" припинила мовлення російських телеканалів REN-TV, ОРТ - Всесвітня мережа, РТР і TVCI.

Таке рішення ухвалене на виконання директиви Нацради України з питань телерадіомовлення до врегулювання претензій до російських каналів з авторських і суміжних прав, а також з реклами. Поки йдуть переговори, український оператор пропонує до перегляду замість відключених інші канали як компенсацію.

Ще один крупний київський оператор - Internet Technologies Multimedia (ITM) також відключив ТВЦ-міжнародний, РТР, Перший канал - Всесвітня телемережа. Це стосується аналогової мережі. У цифровому мовленні змін поки немає. Компанія також продовжує переговори.

У Запоріжжі на сьогоднішній день мовлення таких російських каналів, як НТВ, ОРТ-міжнародний, РТР-планета відбувається в тому ж обсязі, що й раніше.

У Луганську в суботу обмежень в трансляції російських телеканалів також немає.

У Одесі, як передає кореспондент агентства, всі кабельні російські канали працюють: і НТВ, і Рен ТВ, і СТС, і ОРТ.

У двох кабельних мережах Львова РТР і ОРТ немає ще з середини жовтня. В той же час продовжується трансляція "НТВ-мир", "Ретро", "Дитячий світ", "Наше Кіно", ряд інших розважальних каналів.

Українська правда