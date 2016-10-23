Учасниця Pussy Riot показала фото російського ШИЗО: в таку "ні за що" помістили Сенцова

Засуджена в РФ у 2012 році учасниця Pussy Riot і правозахисниця Марія Альохіна опублікувала на своїй сторінці в Facebook фото російського ШІЗО. В таке приміщення помістили Сенцова.

"Посадили ні за що, вірніше за те, що до його справи проявляють увагу. Я зараз бажаю Олегу одного - залишатися собою, як людина, який провела у такій камері майже півроку, можу сказати - це можливо. Але це можливо тільки якщо знати, що насправді ти не один", - написала Альохіна.

Як повідомляв УНІАН, 22 жовтня сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що його перевели в штрафний ізолятор. "Є думка, що тепер в колонії зелене світло для тортур", - написала вона.

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Сенцова затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Його етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів "Єдиної Росії" на півострові.

В грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов є громадянином РФ, оскільки після анексії півострова він не виявив бажання зберегти інше громадянство.

Разом з тим уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що Сенцову фактично нав'язали російське громадянство автоматично, як для більшості жителів Криму.

Російський суд 25 серпня 2015 засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова як громадянина України.

21 жовтня Росія відмовила Україні в екстрадиції Сенцова, мотивуючи це тим, що він нібито громадянин РФ.