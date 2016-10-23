Порошенко висловив солідарність з Угорщиною з приводу 60-річчя антикомуністичної революції

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook з нагоди річниці Угорської революції 1956 року.

«Саме в цей день, 60 років тому, в Угорщині розпочалися події, які ми сьогодні солідарно згадуємо і в Україні. Мирний протест за свободу та проти поневолення тоді швидко переріс у криваві події. Радянська каральна машина не знала іншого способу «спілкування» з вільним народним волевиявленням, окрім брутальної сили, приниження, зневаги до прав людини та репресій. Однак і це не зупинило дружній угорський народ від неминучого розриву з неприродним Союзом», – заявив Порошенко.

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«Не зупинить це й нас. Прощання з радянською спадщиною дається нам вкрай непросто та болісно. На внутрішньому фронті ми перейшли в рішучій контрнаступ, й успішними реформами вже обрубуємо радянські щупальці корупції та російську керованість на відстані. Гідну відповідь ми надаємо й на передовій, де протистоїмо десяткам тисяч вишколених російських військових та сотням одиниць техніки, що ховаються за спинами найманців і бойовиків», – заявив президент.

«Назад у ярмо нас не затягти! Україна зробила свій незворотній демократичний євроатлантичний вибір. Це наше гучне послання агресору від української нації. Як і колись за часів Угорської революції, наше гасло співзвучне зі словами тоді забороненої «Національної пісні» – рабами ми більше не будемо!» – резюмував глава держави.