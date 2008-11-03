Тимошенко має намір довести розпочате до кінця
07:32, 03 листопада 2008Політика
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Спробує на наступному пленарному тижні
Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО виступає за ухвалення Верховною Радою на наступному пленарному тижні рішення про відміну всіх пільг для народних депутатів.
Про це вона сказала у неділю в ефірі «5 каналу».
«Я зараз закликаю, щоб на наступному пленарному тижні був проголосований закон нашої фракції про зняття з депутатів всіх пільг… Я спробую на наступному пленарному тижні цю справу довести до логічного завершення», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомлялося, наступні пленарні засідання в парламенті заплановані на 11-14 листопада
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