Тимошенко має намір довести розпочате до кінця

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО виступає за ухвалення Верховною Радою на наступному пленарному тижні рішення про відміну всіх пільг для народних депутатів.

Про це вона сказала у неділю в ефірі «5 каналу».

«Я зараз закликаю, щоб на наступному пленарному тижні був проголосований закон нашої фракції про зняття з депутатів всіх пільг… Я спробую на наступному пленарному тижні цю справу довести до логічного завершення», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомлялося, наступні пленарні засідання в парламенті заплановані на 11-14 листопада