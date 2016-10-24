КСУ 3 листопада почне розгляд подання щодо виключення кандидатів у нардепи з виборчого списку

Як повідомляється на сайті КС, розгляд розпочнеться у формі усного слухання. Початок о 10.00.

Зокрема, 49 народних депутатів у своєму поданні до КС просять визнати неконституційними положення частини дев’ятої статті 61, частини третьої статті 105 закону „Про вибори народних депутатів України“, пункт 3 розділу ІІ „Прикінцеві та перехідні положення“ закону „Про внесення змін до закону „Про вибори народних депутатів України“ щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі.

Так, у частині дев’ятій статті 61 виборчого закону зазначається, що у разі прийняття партією рішення, передбаченого частиною третьою статті 105 цього закону щодо кандидата у депутати до прийняття рішення Центральною виборчою комісією про визнання його обраним, ЦВК приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії.

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У частині третій статті 105 цього закону йдеться, що партія, яка висувала кандидатів у депутати, включених до її виборчого списку, що взяла участь у розподілі депутатських мандатів, може прийняти рішення про виключення кандидата у депутати, який за підсумками результатів виборів вважається необраним, зі свого виборчого списку у будь-який час після дня виборів до прийняття рішення ЦВК про визнання його обраним.

Таке рішення приймається відповідно до статуту партії з’їздом (зборами, конференцією) партії, який може бути проведений тільки після складення присяги депутатами, обраними на чергових або позачергових виборах. Витяг з протоколу з’їзду (зборів, конференції) партії, підписаний головуючим, та рішення, підписане керівником і скріплене печаткою партії, не пізніш як на п’ятий день з дня прийняття рішення передаються до ЦВК. На підставі цих документів Комісія не пізніш як на п’ятий день з дня їх отримання приймає рішення про виключення зазначеного у рішенні кандидата у депутати з виборчого списку партії.

У пункті 3 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі" зазначається, що дія цього закону поширюється на виборчі списки кандидатів у народні депутати від політичних партій, які були суб’єктами виборчого процесу на позачергових виборах народних депутатів 26 жовтня 2014 року.

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Крім того, КС 27 жовтня о 10.00 розпочне у формі письмового слухання розгляд справи за конституційним поданням Верховного суду України щодо конституційності положень частин третьої, десятої статті 133 закону "Про судоустрій і статус суддів" у редакції закону України "Про забезпечення права на справедливий суд".

У частині третій статті 133 цього закону йдеться про те, що посадовий оклад судді місцевого суду встановлюється в розмірі 10 мінімальних заробітних плат. У частині десятій зазначається, що суддя, який не здійснює правосуддя (крім випадків тимчасової непрацездатності, перебування судді у щорічній оплачуваній відпустці), не має права на отримання доплат до посадового окладу.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 лютого ухвалила зміни до закону про вибори народних депутатів (щодо виключення кандидатів у народні депутати з виборчого списку у багатомандатному окрузі). Президент Петро Порошенко підписав цей закон 25 лютого.

Відповідний закон (№3700) запроваджує можливість виключення кандидатів у народні депутати з виборчих списків уже після оголошення результатів голосування на підставі рішення з’їзду партії.