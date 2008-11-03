Черновецький веде Київ до бюджетного колапсу?

Через непрофесійні дії влади столичний бюджет перебуває на межі катастрофи. Приміром, від реалізації землі за останні 9 місяців до столичного бюджету надійшло лише 40% запланованих грошей. Це сталося, зокрема, через продаж київської землі без процедури аукціонів. Так в інтерв`ю газеті «Экономические известия» прокоментував ситуацію депутат Київради, один з лідерів Блоку Кличка Дмитро Андрієвський.

«На останньому засіданні Київради близько шести соток на проспекті Перемоги продані за 1,968 мільйонів гривень. Вартість сотки – 312 тисяч гривень. Але комерційна ціна 1 квадратного метра землі в цьому районі – 1-2 тисячі доларів. Тому сотка тут має коштувати близько 100-200 тисяч доларів», - розповів в інтерв`ю журналістам Дмитро Андрієвський.

На переконання політика, непрофесійні дії Черновецького призведуть до бюджетного колапсу у столиці. «Недовиконання бюджету Києва буде на рівні 25% по доходах та 35% по видатках. Такий прогноз ми зробили, проаналізувавши динаміку наповнення бюджету. Тобто Київ недоотримає кожну четверту із запланованих гривень», - зауважив Андрієвський.

За словами депутата, сьогодні владі потрібно відмовитися від популізму і діяти, в умовах економічної кризи, дуже рішуче.