Представник МВФ зустрівся з Януковичем, бо він може прийти до влади

Процентна ставка кредиту Міжнародного валютного фонду для України є плаваючою і може змінюватися відповідно до ситуації.

Цю інформацію підтвердив Постійний представник МВФ в Україні Балаж ХОРВАТ під час зустрічі з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

Інформуючи про умови кредиту, представник МВФ також повідомив, що серед них є вимога підвищення тарифів на газ місцевого видобутку для потреб населення, а також модифікація системи соціального захисту.

Загалом, за даними прес-служби Партії регіонів, Постійний представник МВФ був “здивований тим, що парламентарії не отримали від уряду України повного тексту Угоди про надання кредиту, і тим, що переговорний процес уряду України з МВФ не був прозорим”. Б.ХОРВАТ, стверджують у прес-службі, підкреслив, що для МВФ “важлива підтримка Партії регіонів тому, що ПР має найбільшу фракцію в парламенті і, цілком ймовірно, в майбутньому може прийти до влади”.

Під час розмови виникло питання про прогноз стосовно рівня інфляції та рівня доходів населення на наступний рік. Сторони обговорювали прогноз, коли інфляція сягне близько 40%.

"У такій ситуації ми в жодному разі не можемо підтримати такі кредитні умови МВФ, – зазначив В.ЯНУКОВИЧ, – оскільки це призведе до скорочення реальних доходів українських громадян."

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на тому, що в питанні кредиту МВФ для України не варто діяти поспіхом. Успіх цієї програми може бути лише за умови, коли буде знайдено дієвий механізм контролю за використанням кредитів, сказав він.

"Ми не можемо стояти осторонь цього процесу, – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ, – але ми не можемо брати на себе відповідальність за дії уряду, який не має підтримки в парламенті, є непрофесійним і працює виключно на вибори".

"Ми не хотіли б, щоб Україна будувала відносини з МВФ в спосіб, коли виникають сумніви в будь-якої з сторін, – зазначив В.ЯНУКОВИЧ. – Усі рішення мають бути прозорими і повинні виконуватися".