Тимошенко: інформація Ющенка не відповідає дійсності

Прем‘єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що урядом на 100% профінансовано усі видатки на ліквідацію наслідків повені, яка сталася влітку у західних областях України, а інформація про недофінансування не відповідає дійсності.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Ю.ТИМОШЕНКО також нагадала, що уряд вчасно ухвалив всі необхідні рішення для відновлення зруйнованого житла людей та для надання матеріальної допомоги за втрачене майно. За її словами, якщо гроші не надійшли до людей, то треба питати у губернаторів та представників місцевої влади, які отримали від уряду гроші вчасно та в повному обсязі.

За словами прем’єр-міністра, на рахунках місцевих адміністрацій станом на 1 листопада залишилося невикористаними 600 млн. грн., які уряд виділяв на ліквідацію наслідків повені.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що особисто контролюватиме це питання доти, доки люди, постраждалі від повені, не отримають до останньої копійки кошти, перераховані урядом на ліквідацію наслідків стихії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Віктор Ющенко заявив, що не задоволений темпами фінансування ліквідації наслідків липневої повені.

Глава держави підкреслив, що до сьогодні урядом не профінансовано компенсації у розмірі 124 млн. грн. мешканцям за зруйновані стихією будинки. «Уряд двічі змінював соціальні норми. Додобавлявся до того, що, очевидно, вже немає чим фінансувати», – зазначив В.ЮЩЕНКО.

Президент дав урядові два дні для повного розрахунку з постраждалими. «Я з першим віце-прем`єром говорив годину тому – він мені дав слово, що фінансування буде відкрито. Я хотів би, щоб уряд тримав слово», – сказав Президент.