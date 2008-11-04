Литвин: українська влада зраділа фінансовій кризі

Народний депутат України, лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що до кінця цього року виборів не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Вінниці.

"Для мене цілком зрозуміло, що до кінця цього року виборів не буде. Також очевидно, що після Різдвяних свят, десь, на початку лютого, ті, хто виступав проти цих виборів, виступатимуть найпалкішими прихильниками і поборниками необхідності дочасних виборів", - сказав він.

В.ЛИТВИН прогнозує, що в той час "ситуація погіршиться настільки, що потрібно буде знайти того, на кого можна буде списати весь безлад в країні".

"Я хотів би сказати, що українська влада зраділа, що світова фінансова криза дійшла до України, – є на кого списати всі провали в роботі", - вважає він. В.ЛИТВИН також переконаний, що ці провали були задовго до того, як спалахнула світова фінансова криза. "А в лютому теперішні противники дострокових виборів будуть грюкати дверима і кричати: “Давай дострокові вибори!”, тому що після виборів вже начебто все по-новому відбуватиметься (по-новому формування коаліції, по-новому формування уряду), і за те, що відбувалось і чому це відбувалось, ніхто не відповідатиме", - передбачає лідер фракції Блоку Литвина.