Росія досі присутня на Донбасі - генсек НАТО

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав у вівторок в Брюсселі на прес-конференції, яка відбулася напередодні засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Нагадавши, що на минулому тижні він зустрічався з президентом України Петром Порошенком, Столтенберг сказав: «Я запевнив його, що НАТО буде надавати сильну політичну та практичну підтримку Україні».

За словами Столтенберга, практична допомога надається через трастові фонди; також союзників заохочують надавати підтримку на двосторонній основі, а на саміті НАТО у Варшаві для України був ухвалений комплексний пакет допомоги.

«Ми також підтримуємо Україну, закликаючи Росію виконати повністю Мінські домовленості. Росія має велику відповідальність, тому що Росія продовжує підтримувати сепаратистів на Донбасі, вони продовжують там свою присутність. Тому у Росії є особлива відповідальність за виконання Мінських домовленостей», – наголосив генсек НАТО.

У цьому зв’язку він зазначив, що режим припинення вогню має поважатися, все озброєння має бути виведено, а Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ має бути наданий повний доступ для моніторингу.

За словами Столтенберга, в НАТО вітають ухвалення під час нещодавніх переговорів у «нормандському форматі» дорожньої карти з виконання Мінських домовленостей. «Я можу вас запевнити, що ми будемо продовжувати закликати Росію шукати мирне вирішення, яке буде базуватися на Мінських домовленостях, будемо продовжувати підтримувати Україну та виконання Мінських домовленостей», – наголосив він.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі й французькі пропозиції щодо основних критеріїв «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

За словами президента, Росія підтримала необхідність розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Порошенко також зазначив, що зараз не йдеться про дату виборів на окупованій частині Донецької і Луганської областей. Разом з тим, додав він, лідери країн домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп підготовку концепції виборчого законодавства для проведення виборів на Донбасі.

Пізніше у Кремлі заявили, що глави країн «нормандського формату» в Берліні не обговорювали розміщення озброєної місії ОБСЄ на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, президент РФ Володимир Путін лише дав «потенційну згоду».