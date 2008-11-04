Мер Запоріжжя пропонує Тимошенко потренуватися на його місті

Мер Запоріжжя Євген КАРТАШОВ запропонував прем`єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО зробити Запоріжжя базовим містом із відпрацювання механізмів виходу з фінансово-виробничої кризи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, головним аргументом міського голови були потужний потенціал місцевих підприємств металургії, машинобудування, хімічної промисловості, готовність міської влади відпрацювати комплекс заходів для підтримки національного виробника.

"За словами Є.КАРТАШОВА, прем`єр-міністр попросила підготувати аргументоване обгрунтування для виїзного засідання Кабміну й передати матеріали для детального вивчення", - повідомили в прес-службі мерії, зазначивши, що для виконання доручення прем`єра у вівторок в мерії зустрінуться представники провідних підприємств міста.