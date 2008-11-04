Мер Запоріжжя пропонує Тимошенко потренуватися на його місті
08:15, 04 листопада 2008Політика
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Карташов навів аргументи
|Євген КАРТАШОВ
Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької мерії, головним аргументом міського голови були потужний потенціал місцевих підприємств металургії, машинобудування, хімічної промисловості, готовність міської влади відпрацювати комплекс заходів для підтримки національного виробника.
"За словами Є.КАРТАШОВА, прем`єр-міністр попросила підготувати аргументоване обгрунтування для виїзного засідання Кабміну й передати матеріали для детального вивчення", - повідомили в прес-службі мерії, зазначивши, що для виконання доручення прем`єра у вівторок в мерії зустрінуться представники провідних підприємств міста.
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