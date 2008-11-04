З-під Секретаріату Ющенка евакуатори забрали чотири авто

Вчора чотири автомобілі співробітників секретаріату президента, припарковані біля будівлі відомства, було евакуйовано на штрафмайданчик, хоча знаки про заборону паркування були відсутні. Власникам машин пояснили, що таким чином виконується розпорядження заступника начальника управління ДАІ в Києві Олександра Єршова, пов`язане з візитом до України лівійського лідера Муамара Каддафі.

Вчора з вулиці Лютеранської були евакуйовані автомобілі чотирьох співробітників секретаріату президента, повідомив Комерсант-Україна начальник головної служби соціально-економічного розвитку СП Олександр Кулик. "У протоколі було написано, що мій автомобіль припаркований в недозволеному місці, хоча ніяких знаків, які забороняють паркування там не немає", - сказав пан Кулик. За його словами, співробітники СП залишають машини на вулиці Лютеранській щодня.

Власник іншого евакуйованого автомобіля, заступник начальника головної служби гуманітарної політики і збереження національного культурного надбання СП Любов Стасів розповіла, що співробітники "Укрдорсервіса" і ДАІ, які забирали автомобілі, посилалися на розпорядження заступника начальника ДАІ Києва Олександра Єршова. "Черговий інспектор Гебус, який складав протокол, сказав, що йому подзвонив Єршов і відправив його на Лютеранську забирати машини", - повідомила вона.

Олександру Кулику про це розпорядження, що поступило вчора близько 8.00, розповіли співробітники ДАІ на штрафмайданчику. За його словами, цей захід пов`язаний з офіційним візитом до України лідера лівійської революції Муамара Каддафі. "Проте візит намічений тільки на завтра, - здивувався співробітник СП.– До того ж під час офіційних візитів ми ніколи не паркуємося біля нашої будівлі, тому що нас попереджає наша охорона".

Зв`язатися з керівництвом "Укрдорсервіса" виданню вчора не вдалося, а прес-секретар управління ДАІ в Києві Євген Кравець засумнівався в існуванні розпорядження пана Єршова. За його словами, у зв`язку з візитом Муамара Каддафі управління ДАІ в Києві розповсюдило інформацію про те, які вулиці будуть перекриті, і звернулося до водіїв з проханням не паркувати машини в місцях, де будуть встановлені тимчасові дорожні знаки. "Але це буде тільки із завтрашнього дня", - підкреслив Євген Кравець.

Увечері троє з чотирьох співробітників СП, чиї автомобілі забрали на штрафмайданчик, були там, намагаючись повернути свої автомобілі без сплати штрафу (ще один автовласник вже сплатив штраф). "Треба заплатити 900 грн, але у мене таких грошей зараз немає, і з`являться вони тільки після виплати авансу. Щоправда, черговий сказав, що нас все одно звідси виведуть, тому що вночі на штрафмайданчику бути не можна", - поскаржилася Любов Стасів.