У БЮТ визнали, що в Януковича - високі шанси стати прем'єром

БЮТ завалить позовами адміністративні суди, щоб не допустити ініціації нових дострокових виборів Верховної Ради.

Про це в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 201 від 4 листопада) заявив народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ.

Відповідаючи на питання щодо подальших кроків БЮТ, спрямованих на недопущення нової можливої виборчої кампанії, він сказав: «Виборчий процес складається з десятків етапів, які здійснюються органами влади. Ми за формальними ознаками практично завалимо позовами адміністративні суди. Створимо на цей період найпотужнішу розгалужену на всі регіони України (аж до районів) юридичну службу, яка буде оскаржувати найменші формальні й фактичні події, якщо вони відбуватимуться у виборчому процесі. Це робитиметься з тим, щоб, підійшовши до дати виборів, ми змогли визнати їх недійсними. Але тільки в тому разі, якщо вони, не дай Боже, почнуться. Тому ті, хто пропонує витратити 150-200 мільйонів доларів на вибори, хай інвестують їх в соціальні проекти».

При цьому А.ПОРТНОВ визнав «дискусійність» стратегії звернення до адміністративних судів, а не оскарження указу Президента про дострокові вибори в Конституційному суді. «Так, БЮТ вибрав дискусійну стратегію, подавши позов до адміністративного суду. Але те, що робив Президент з ліквідацією судів та зі звільненням суддів, абсолютно невиправдано», - наголосив депутат.

Прогнозуючи подальший розвиток подій, А.ПОРТНОВ зазначив, що можливе проведення дострокових парламентських виборів наступного року буде безглуздим як для країни, так і для основних політичних сил, у світлі початку президентської кампанії.

«Якщо навіть вибори і відбулися б, ми матимемо наступний уряд лише в березні-травні. Нагадаю, що вибори відбуваються в 60-денний термін. Після того, як ЦВК тижнів два займається обробкою результатів, ще кілька тижнів засідає Вищий адміністративний суд. Далі протягом 30 днів йде підготовче засідання парламенту. За цим слідують спікеріада і прем`єріада. Це може затягнутися на півроку. Це за умови, що БЮТ залишить опір і, теоретично, погодиться на вибори. А в березні вже офіційно стартує президентська кампанія. Чи потрібно це країні? Чи не легше тоді об`єднати ці кампанії? Що виграє Віктор ЯНУКОВИЧ, який, на наше глибоке переконання, бере участь в переговорах з «Нашою Україною» і Секретаріатом Президента лише тому, що у нього високі шанси стати прем`єр-міністром? Я можу абсолютно точно спрогнозувати, як працюватиме уряд ЯНУКОВИЧА, якщо він стане наступним після нашого. Президент обов`язково нав`яже більше 70% своїх членів Кабміну, шантажуючи власними антиконституційними діями, наприклад, не вноситиме кандидатуру ЯНУКОВИЧА на пост прем`єр-міністра. Слідом за цим акти уряду призупинятимуться, а РНБО і Секретаріат Президента також теоретично заважатимуть уряду. Невідомо, як у таких умовах Партія регіонів реалізовуватиме свою програму», - сказав А.ПОРТНОВ.