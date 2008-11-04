Регіонали починають війну з Тимошенко по всій Україні

Сьогодні на засіданні президії політради Партії регіонів було прийнято рішення ініціювати проведення надзвичайних сесій усіх рад місцевого рівня для розгляду регіональних антикризових програм і створення робочих груп для контролю за забезпеченням виконання цих програм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, на цих сесіях пропонується розглянути питання про зрив урядом Юлії ТИМОШЕНКО опалювального сезону, в результаті якого 5 мільйонів громадян України опинилися без тепла, а в багатьох школах зірвано навчальний процес. Будуть обговорюватися проблеми зростаючого безробіття, росту цін та різкого зниження рівня життя людей, йдеться у повідмленні.