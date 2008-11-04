Тимошенко: такого шоку світ не переживав

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає профспілки в умовах світової кризи активізувати тристоронній соціальний діалог – між урядом, організаціями працедавців і профспілками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час зустрічі з керівництвом Конфедерації вільних профспілок України, Федерації профспілок України, профспілки працівників гірничої промисловості та профспілки працівників металургійної і гірничодобувної промисловості.

«Такого шоку світ не переживав, тому сьогодні нам потрібно, розуміючи реальну ситуацію, обговорити, як ми можемо знайти взаєморозуміння», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що з початку 2008 року між урядом, профспілками і організаціями працедавців активізувалася достатньо ефективна співпраця, але у зв`язку зі складною ситуацією в керівництві ФПУ діалог було припинено. «За будь-яких обставин я дуже хотіла б продовжити роботу, як ми і планували, за галузями, за профільними профспілками», - сказала вона.

У свою чергу в.о. голови ФПУ Ігор ЛУЦИШИН зазначив, що накопичилося дуже багато питань, зокрема, з майбутніми змінами, які торкнуться соціальних виплат, а також регулювання мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня всеукраїнські профспілки зажадали від влади негайно залучити їх до формування антикризової політики.

Про це йшлося в заяві, прийнятій на засіданні Загального представницького органу всеукраїнських профспілок і профспілкових об`єднань.

Всеукраїнські профспілки висловили категоричний протест проти дій Президента, уряду і Верховної Ради, спрямованих на подолання економічної кризи, а також зажадали негайного проведення консультацій за їх участю для вироблення соціально прийнятних антикризових заходів.