Ющенко вже скоротив кожного четвертого свого працівника

Президент України Віктор ЮЩЕНКО через 10 днів після введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заходів із протидії фінансовій кризі підписав указ про зменшення видатків бюджету і скорочення штату структур, які забезпечують діяльність глави держави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента з посиланням на керівника президентського Секретаріату Віктора БАЛОГУ.

За його словами, Президент невідкладно формалізував своє рішення про урізання бюджетного фінансування на утримання органів влади й управління, причому насамперед провів оптимізацію власного апарату.

Як відзначив В.БАЛОГА, під дію указу підпадає кожна четверта штатна одиниця. Причому не лише скасовуються вакансії, а й будуть звільнені чиновники, чиї посади, як з`ясувалося після прискіпливого аналізу, були бюджетним баластом. Найрадикальніше скорочено Національний інститут стратегічних досліджень - із 317 до 217 посад. У один науковий центр об`єднано Національний інститут проблем міжнародної безпеки і Інститут проблем національної безпеки, внаслідок цього ліквідовано 178 посад, а в утвореній установі працюватиме не більше 100 осіб.

Скасовано посади радників Президента і глави Секретаріату. Відтепер президентські радники призначатимуться виключно на громадських засадах, тобто не будуть зараховуватися на державну службу і не одержуватимуть заробітну плату. Звільняються 45 працівників Секретаріату Президента, 50 - апарату РНБО, 43 - Державного управління справами. Скорочуються штати представництва Президента у Криму, Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню та інших органів.

Кабінету міністрів доручено зменшити штатну чисельність Національної служби посередництва та примирення. Також будуть скорочені посади в Національній академії державного управління при Президентові України.

При цьому глава Секретаріату зазначив, що всі визначені указом реорганізації та звільнення будуть проведені у суворій відповідності із законодавством.

«Це означає, що права державних службовців неодмінно будуть дотримані. Водночас скорочення штатів дасть змогу значно підвищити ефективність роботи апарату, який працює на Президента. Таким чином, досягається подвійна мета: будуть зекономлені десятки мільйонів гривень із державної казни, що в умовах фінансових проблем зовсім не зайве, а механізм президентських структур запрацює швидше. Напевно, це перший випадок, коли оптимізація чиновницького апарату не стала черговим роздуванням штатів, а принесе відчутний позитивний результат. Хочу вірити, що рішучість Президента щодо упорядкування своїх служб стане прикладом для уряду й інших органів влади», - сказав В.БАЛОГА.