Депутати звинувачують Наливайченка в «елементарному боягузтві»

Виконувач обов’язків голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО не з’явився на засідання Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, де розглядалося питання про оголошену ним інформацію щодо причетності членів цього комітету до контрабандної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, голова комітету Ігор КАЛЄТНІК заявив, що із СБУ надійшло прохання про перенесення розгляду даного питання, оскільки В.НАЛИВАЙЧЕНКО перебуває на лікуванні.

Також на засідання комітету не з’явився жоден із заступників голови СБУ.

Член парламентського комітету, народний депутат Микола ДЖИГА (фракція Партії регіонів) підкреслив, що з боку В.НАЛИВАЙЧЕНКА та СБУ «це боягузтво». За його словами, В.НАЛИВАЙЧЕНКО ввів в «оману Президента України». «Це все придумано і це є наклеп на комітет», - сказав М.ДЖИГА.

У свою чергу І.КАЛЄТНІК наголосив на тому, що комітет готовий у будь-який момент заслухати В.НАЛИВАЙЧЕНКА щодо інформації, яку він розповсюдив на брифінгу після засідання Ради національної безпеки та оборони 31 жовтня.

Перший заступник голови Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Геннадій МОСКАЛЬ також зазначив, що сьогодні було проявлено «елементарне боягузтво». Він додав, що В.НАЛИВАЙЧЕНКО на засіданні РНБО обманув Президента України, і «якихось кликух позорних навтикав». За словами депутата, В.НАЛИВАЙЧЕНКО має або навести докази в зв’язку з висловленими ним звинуваченнями, або піти у відставку.

На засіданні комітету був присутній також народний депутат України Євген ДОБРЯК (фракція БЮТ). Він підкреслив, що є народним депутатом України і не має «ніякого відношення до жодних злочинних угруповань». Він вважає заяву В.НАЛИВАЙЧЕНКА як образу «мого чесного імені і чесного ім’я фракції БЮТ». За його словами, якщо з боку В.НАЛИВАЙЧЕНКА не буде пояснення і вибачення, то «я буду відстоювати свої права в суді».

Як повідомлялося, 31 жовтня Президент на засіданні РНБО заявив про причетність окремих народних депутатів до організованих злочинних угруповань, що займаються контрабандою.

Зокрема, за його словами, відповідно до даних СБУ, в Україні діє група «Добряки», діяльність якої координують депутати від “такої-то фракції” разом з представниками податкової адміністрації. Також Президент назвав групи «Воробьи», «Хромого», яку, за словами В.ЮЩЕНКА, координує депутат від однієї з «вічних партій», групу «Брокард».

На брифінгу після засідання РНБО В.НАЛИВАЙЧЕНКО дав зрозуміти, що народні депутати, причетні до діяльності організованих злочинних угрупувань, які займаються контрабандою, входять до складу парламентського Комітету з питань з боротьби з організованою злочинністю і корупцією.

За його словами, СБУ добре відомо, які саме депутати причетні до діяльності груп «Воробьи», «Добряки» та інших. Зокрема, стосовно групи «Воробьи» все «сходиться прямо на Комітеті по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією», - зауважив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.