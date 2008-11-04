Кріль каже, що якби його послухали, все було б інакше

Лідер "Єдиного Центру", народний депутат Ігор КРІЛЬ заявляє про необхідність замінити економічний блок уряду.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Єдиного центру".

За словами І.КРІЛЯ, «непрофесійні дії економічного блоку уряду поглибили наслідки світової фінансової кризи для України».

Як зазначив депутат, ще влітку "Єдиний Центр" ретельно проаналізував діяльність економічного блоку, вказав на явні недоліки та висунув вимогу замінити цих урядовців. "Тоді відставка економічного блоку уряду не просто пішла би на користь Україні, а й можливо, врятувала би коаліцію», - сказав І.КРІЛЬ.

«Однак, - додав він, - цього не було зроблено, і сьогодні через неспроможність ефективно реагувати на світову кризу її наслідки для України – гірші, ніж могли би бути».

«Поки ситуація не погіршилась ще більше, необхідно терміново замінити економічний блок уряду», - переконаний народний депутат.

«Небажання Юлії ТИМОШЕНКО визнавати власні помилки та помилки своїх підлеглих робить її персонально відповідальною за непрофесійні дії економічного блоку уряду, а відповідно, і за розгортання кризових процесів в українській економіці», - підсумував лідер "Єдиного Центру".