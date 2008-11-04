МЗС та УНІАН проведуть конкурс серед журналістів

Міністерство закордонних справ України та інформаційне агентство УНІАН проведуть всеукраїнський конкурс серед журналістів на кращий опублікований матеріал з тематики НАТО.

Про це повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН заступник директора Департаменту НАТО МЗС України Вадим ПРИСТАЙКО та головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО.

В.ПРИСТАЙКО зазначив, що мета конкурсу - допомогти пересічному громадянину більше дізнатися про діяльність НАТО.

“Ми вважаємо, що українцям не вистачає інформації, щоб зробити свої висновки, як швидко нам слід зближуватися з НАТО”, - сказав він.

В.ПРИСТАЙКО повідомив, що цей проект є частиною великої програми з понад 70 заходів, які фінансуються МЗС цього року.

У свою чергу О.ХАРЧЕНКО повідомив, що на конкурс будуть прийматися роботи, які надруковані у ЗМІ або вийшли в радіо- чи телеефірі починаючи з 1 січня і до 12 грудня цього року.

Напередодні Нового року буде підбито результати конкурсу та оголошено переможців.

Володар першої премії отримає 5 тис грн., другої - 3 тис. грн., третьої - 1 тис. грн.

“Ми сподіваємось, що це будуть різножанрові матеріали, в яких журналісти проявлять себе і дадуть можливість своїм слухачам і читачам краще зрозуміти, що таке натовська структура, чим вона може бути корисною чи шкідливою. Ми не нав’язуємо якихось точок зору”, - зауважив О.ХАРЧЕНКО.

Він повідомив, що крім нього та В.ПРИСТАЙКА до жюрі конкурсу увійдуть ще декілька авторитетних осіб, які “мають ім’я” і не заангажовані у цьому конкурсі.

Свої роботи журналісти можуть надсилати на адресу: 01001, Київ, Хрещатик, 4, агентство УНІАН, з приміткою “На конкурс про НАТО” або на адресу електронної пошти: konkurs@unian.net

О.ХАРЧЕНКО зазначив, що матеріали повинні мати стандартні формати і підходити до звичайної апаратури.

За його словами, днями буде розіслано детальнішу інформацію про конкурс.

Відповідаючи на запитання, чи можуть подаватися на конкурс матеріали, які висвітлюють діяльність НАТО у негативному ракурсі, В.ПРИСТАЙКО зазначив, що жюрі передусім цікавить якість матеріалу.

“Якщо це буде негативна оцінка, то вона має бути аргументована. Власне, як і позитивна”, - додав О.ХАРЧЕНКО.

При цьому В.ПРИСТАЙКО зазначив, що на сьогодні матеріалів про НАТО недостатньо.

Детальніше про умови конкурсу читайте тут