Білозір побачила, як комуністи служать Тимошенко

Народний депутат, член партії Єдиний центр Оксана БІЛОЗІР (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) заявляє, що БЮТ зацікавлений у відсутності коаліції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ЄЦ.

«Якщо говорити про реальні дії, а не заяви, БЮТ насправді незацікавлений у сформуванні парламентської коаліції», - О.БІЛОЗІР.

«Умови для створення коаліції були давно озвучені. Однак попри гучні заяви, БЮТ робить усе можливе, щоб цього не сталося» - вважає вона.

На думку О.БІЛОЗІР, для прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО вигідна недієздатність Верховної Ради. Про це, за словами народного депутата, можуть свідчити тривалі блокування роботи парламенту силами БЮТ, оскільки недієздатний парламент не здатний контролювати дії уряду. Окрім того, ситуація з відсутністю коаліції дозволяє прем`єр-міністру традиційно перекладати відповідальність на інших.

«Зараз БЮТ намагається переконати суспільство, що саме Президент України є головним винуватцем нестворення парламентської коаліції, а також усіх соціально-економічних проблем, які є в країні. В останньому бютівцям активно допомагає КПУ, яка остаточно перетворилась на політичного сателіта БЮТ, доказом чого є вуличні акції, що готуються комуністами на 7 листопада під антипрезидентськими гаслами. При цьому, КПУ жодним словом не згадує про відповідальність уряду за ситуацію в країні» - зазначила О.БІЛОЗІР.