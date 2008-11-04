В НУ-НС cпростовують заяву Ющенка

Представники ряду політичних сил, що входять до складу блоку "Наша Україна – Народна самооборона" спростовують заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА, що депутати від фракції НУ-НС не хочуть відновлення демократичної коаліції.

Про це йдеться в заяві представників 6 політичних сил, що входять до складу блоку НУ-НС, текст якої переданий УНІАН.

“Ми, лідери більшості політичних сил, на базі яких створено блок та фракцію «Наша Україна – Народна самооборона», вкрай здивовані твердженнями Президента про «відсутність довіри до Юлії ТИМОШЕНКО в парламенті” та про небажання фракції НУ-НС повертатися до складу демократичної коаліції”, - наголошується в заяві.

ЇЇ автори стверджують, що в цьому випадку Президент “видає бажане за дійсне”. “Можливо, він справді мріє про те, щоб прем’єр-міністр України не мала підтримки в парламенті і саме на це сьогодні спрямовані всі зусилля його Секретаріату”, - наголошується в заяві.

При цьому підписанти стверджують, що на сьогодні для більшості суб’єктів “Нашої України - Народної самооборони” Блок Юлії Тимошенко є єдиним стратегічним партнером, коаліційний уряд користується нашою довірою, а демократичній коаліції не існує гідних альтернатив. При цьому в заяві наголошується, що фракція блоку НУ-НС не уповноважувала Президента робити заяви про її небажання відновлювати демократичну коаліцію. Представники блоку зазначають, що більшість членів фракції висловилася за відновлення коаліції, але збори фракції, Політради блоку не проводяться взагалі, оскільки формальний керівник фракції В’ячеслав КИРИЛЕНКО утаємничує місця засідань. На їхню думку, причина непроведення засідань одна – “ляльководи з Банкової бояться, що на першому ж засіданні фракції буде ухвалено рішення про повернення фракції до складу демократичної коаліції”.

“Ще раз з усією відповідальністю заявляємо, що коаліцію демократичних сил у Верховній Раді можна і треба відновити впродовж кількох годин. Для цього потрібно лише одне – бажання та політична воля Президента”, - підкреслюють вони.

Підписанти закликають Президента відмовитися від невмотивованих випадів проти уряду, прем’єр-міністра та коаліції демократичних сил, особливо сьогодні – коли нації та державі потрібна згуртованість перед викликами, які кинуті Україною світовою фінансовою кризою.

Свої підписи під заявою поставили лідери Народного руху України Борис ТАРАСЮК, "Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО, „Вперед Україно!” Олег НОВІКОВ, Християнсько-демократичного союзу Володимир СТРЕТОВИЧ, Партії захисників Вітчизни Юрій КАРМАЗІН, Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК.

Як повідомляв УНІАН, вчора Президент України Віктор ЮЩЕНКО, говорячи про можливість відновлення демократичної коаліції, зазначив, що це питання полягає «виключно у довірі до прем’єр-міністра».

За словами В.ЮЩЕНКА, він не знає жодної політичної сили в парламенті, окрім БЮТ, яка сьогодні могла б підтримати чинного прем’єра. На його думку, саме через відсутність довіри до БЮТ у фракції «Наша Україна – Народна самооборона» «немає бажання повертатися в коаліцію».