Губернатор перекладає провину на Тимошенко

Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олег ГАВАШІ стверджує, що в регіоні немає жодної родини, постраждалої від липневої повені, якій уряд повністю виплатив компенсацію за втрачене майно.

Про це він сказав сьогодні у коментарі кореспонденту УНІАН під час прийому в експлуатацію чергового будинку, зведеного замість зруйнованого стихією.

«У Закарпатській області немає жодної постраждалої від липневої повені родини, якій уряд не був би винен більше половини коштів за втрачене майно», - заявив О.ГАВАШІ.

За його словами, в області лише для розрахунку з постраждалими людьми необхідно 6 млн. 302 тис. грн., а загалом, враховуючи й інші видатки, треба 9,44 млн. грн. «Проблема в тім, що Кабінет міністрів і досі не прийняв відповідної постанови щодо розподілу залишків коштів з резервного фонду держбюджету (8,16 млн. грн.)», - сказав керівник Закарпаття.

Також, за його словами, критична ситуація з відбудовою автошляхів, зруйнованих липневою повінню: за підрахунками спеціалістів Закарпатського облавтодору, на відновлення доріг необхідно 139,5 млн. грн., наразі уряд виділив лише 28 млн. 085 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Президент Віктор Ющенко заявив, що не задоволений темпами фінансування ліквідації наслідків липневої повені. Глава держави підкреслив, що до сьогодні урядом не профінансовано компенсації у розмірі 124 млн. грн. мешканцям за зруйновані стихією будинки. Президент дав урядові два дні для повного розрахунку з постраждалими.

Водночас прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО спростувала інформацію про недофінансування і заявила, урядом на 100% профінансовано усі видатки на ліквідацію наслідків повені, яка сталася влітку у західних областях України. За її словами, якщо гроші не надійшли до людей, то треба питати у губернаторів та представників місцевої влади, які отримали від уряду гроші вчасно та в повному обсязі.

За словами прем’єр-міністра, на рахунках місцевих адміністрацій станом на 1 листопада залишилися невикористаними 600 млн. грн., які уряд виділяв на ліквідацію наслідків повені.

Довідка УНІАН. Повінню у Закарпатті були зруйновані 26 будинків у Рахівському і Тячівському районах. До ІІ категорії віднесені 73 будинки, які потребували капітального ремонту (на сьогодні роботи завершені). До ІІІ категорії зараховані 1359 сімей, будинки яких потребують поточного ремонту (роботи повністю завершені).

Шістьом сім’ям, житло яких було зруйновано, придбано будинки на вторинному ринку. Із 20 будинків, що підлягають будівництву, три здані в експлуатацію. Із 16 будинків, на яких продовжуються роботи, 14 вже під дахом, на 1 – зводять стіни.